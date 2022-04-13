بتوجيه من مسرور بارزاني.. حكومة كوردستان تشيد 13 مدرسة في محافظة اربيل

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الجهات المختصة في حكومة الاقليم، بتشييد 13 مدرسة في محافظة أربيل.

وذكر بيان صادر عن محافظة أربيل، بأنه "بعد اجتماع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع عدد من المستثمرين الذين طرحوا مبادرة بناء 13 مدرسة في حدود محافظة أربيل، اجتمع محافظ اربيل أوميد خوشناو صباح اليوم الأربعاء، بمتابعة سير أعمال البناء، وذلك خلال لقائه مع عدد من المستثمرين".

وعبر أوميد خوشناو عن استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات والدعم لإتمام عمليات التشييد.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرت المناقشات حول كيفية بناء المدارس والتصميمات المطلوبة واختيار الأماكن المناسبة للبناء، وأهمية الانتهاء من تشييد المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.