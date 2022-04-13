الصدر يرحب بـ"الرد الشعبي" على اتباع الصرخي ويرفض هدم مساجدهم

أربيل (كوردستان 24)- رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأربعاء بـ"الرد الشعبي" على اتباع الحركة الصرخية في العراق، لكنه حذر من هدم مساجدهم.

وتصاعد العنف ضد اتباع الحركة الصرخية في محافظات عديدة ولا سيما بابل، بعدما دعا أحد خطبائها إلى هدم مراقد الأئمة في البلاد.

وقال الصدر في بيان "ما حدث من ردة فعل شعبية ضد المحسوبين على المذهب المطالبين بهدم المراقد لأمر مستحسن، فهو دفاع عن الدين والمذهب".

ووصف الصدر ما جرى بأنه "غضبة حق".

ودعا الصدر المحتجين إلى "التورع عن هدم المساجد وحرقها وتخريبها فضلاً عن تفجيرها.. والاكتفاء بغلقها ومنع أصحاب الفتنة من إقامة شعائرهم المشبوهة فيها".

ومضى الصدر يقول "هدم المساجد لا يقل خطورة عن هدم المراقد.. فحافظوا على مقدساتكم ومساجدكم ودور عبادتكم.. رجاءً أكيداً".