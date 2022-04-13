سیاسة

مسرور بارزاني خلال لقائه جوي هود: نريد حلاً جذرياً للمشاكل العالقة مع بغداد

إقليم كوردستان لن يتنازل عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغوط.
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مسرور بارزاني خلال لقائه جوي هود
مسرور بارزاني خلال لقائه جوي هود
کوردستان مسرور بارزاني جوي هود العراق إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 13 نيسان (أبريل) 2022، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود.

وجرى في اللقاء، التباحث حول الوضع العام والعملية السياسية في العراق، إلى جانب مناقشة جهود تشكيل الحكومة الجديدة وتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وأشار نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى أن إقليم كوردستان شريك مهم لأمريكا في المنطقة، مبيناً أن بلاده ستواصل دعم إقليم كوردستان في إطار عراق اتحادي.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن إقليم كوردستان يريد حلاً جذرياً للمشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور، ولن يتنازل عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغوط.

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