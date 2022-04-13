سیاسة

الكاظمي يهاتف العاهل الأردني للاطمئنان على صحته

سيقضي الملك بناء على نصيحة الأطباء فترة راحة بعد العملية التي جرت في أحد المستشفيات المتخصصة
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صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
العراق العراق الكاظمي عبد الله الثاني

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني خضع لعملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي في أحد المستشفيات الألمانية وتكللت بالنجاح.

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن رئيس الوزراء العراقي اطمأن خلال الاتصال الهاتفي على صحة الملك إثر خضوعه لعملية جراحية.

وأضاف أن الكاظمي "قدم أطيب أمانيه للعاهل الأردني بسرعة التماثل للشفاء التام، وللشعب الأردني دوام التقدم والاستقرار وللعلاقات الثنائية المزيد من الازدهار".

وسيقضي الملك بناء على نصيحة الأطباء فترة راحة بعد العملية التي جرت في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن.

 

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