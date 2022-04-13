سیاسة

الكاظمي يقر بوجود تقصير حكومي تجاه "عوائل الشهداء والجرحى"

"نمرّ بظروف صعبة ومعقدة منذ سنوات، ويجب أن نعمل سويةً لعبور هذه التحديات"
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الكاظمي يقبل طفلة أحد الشهداء
الكاظمي يقبل طفلة أحد الشهداء
العراق العراق مصطفى الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- أقر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء بوجود تقصير حكومي تجاه "عوائل الشهداء والجرحى".

وقال الكاظمي خلال مائدة الإفطار لعوائل الشهداء "أرى أمامي عوائل شهداء من كل صنوف قواتنا الأمنية دون أي استثناء، من الجيش والحشد والشرطة ومكافحة الإرهاب والمخابرات والبيشمركة".

وتابع "لقاؤنا معكم هذا اليوم مسؤولية كبيرة، مسؤولية أن نلتقي بعوائل ضحت من أجل العراق، ولا سيما أنها عوائل من كل مكونات وأطياف الشعب العراقي، وهذا يدل على أن ما يجمعنا هو العراق".

وأضاف الكاظمي "نمرّ بظروف صعبة ومعقدة منذ سنوات، ويجب أن نعمل سويةً لعبور هذه التحديات كي لا يتكرر ما حصل، وأن لا نعطي المزيد من أبنائنا وينتج المزيد من الأرامل والأيتام".

وقال "أعرف أن هناك تقصيراً من الدولة تجاه عوائل الشهداء والجرحى، ومع كل هذا اتخذنا خطوات كبيرة لدعم عوائل الشهداء والجرحى وسنستمر بهذا الدعم".

وأرد قائلاً "نحن اليوم في مرحلة حساسة لبناء العراق، ويجب ألا يرفع السلاح بين عراقي وآخر، السلاح يرفع فقط بوجه أعداء العراق الخارجيين والجماعات الإرهابية".

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