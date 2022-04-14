مسرور بارزاني في ذكرى مذابح الأنفال: على الحكومة العراقية أن تضطلع بواجباتها لتعويض عوائل الشهداء

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 14 نيسان (أبريل) 2022، بياناً بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لحملات الإبادة الجماعية (الأنفال).

وفي ما يلي نص البيان:

في الذكرى الرابعة والثلاثين لحملات الإبادة الجماعية (الأنفال)، نُحيّي بإجلال وتقدير ذكرى شهداء وضحايا هذه الجريمة الوحشية التي اقترفها النظام البعثي العراقي، وذكراهم في وجداننا تبقى حاضرة.

ومع أن بعض مرتكبي هذه الجريمة الكبرى وهذه السياسة العنصرية قد نالوا جزاءهم ولاقوا ما يستحقون، إلا أننا ينبغي أن نواصل جهودنا لزيادة التعريف بحملة الإبادة الجماعية الأنفال وإدانة مرتكبيها ومنع تكرار مذابح كهذه، سواء ضد شعب كوردستان أو أي شعب آخر في العالم، ويجب أن لا تتكرر هذه الإبادة الجماعية والتدمير في كوردستان تحت أي مسمى أو أي ذريعة.

وفي هذه الذكرى المؤلمة، نجدد التأكيد بأن على الحكومة العراقية أن تضطلع، وفقاً للدستور، بواجباتها ومسؤولياتها في تعويض عوائل الشهداء، وكذلك الضحايا والمتضررين من حملات الأنفال وسائر جرائم الحرب والإبادات الجماعية التي اُرتكبت ضد أهالي كوردستان.

ولا يُخفى على أحد بأن أهالي وأرض كوردستان واجهوا سياسات القمع والإبادة والسلب والتدمير والتخريب، وعليه يتعين عدم التغاضي والتهاون بعد الآن في قضية تعويض ضحايا جرائم النظام العراقي السابق.

إن حكومة إقليم كوردستان تعتبر نفسها دائماً مَدينة لأسر شهداء كوردستان ومؤنفليها، وتبذل قصارى جهدها وجُلّ إمكاناتها لتقديم كل ما يليق بهم من خدمات ويضمّد جراحهم.

سلام على الأرواح الطاهرة لشهداء حملات الأنفال وجميع شهداء كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

14 نيسان (أبريل) 2022