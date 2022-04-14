سیاسة

الرئيس بارزاني: جريمة الأنفال من أكثر الأحداث وحشية في تاريخ الدولة العراقية

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني الأنفال الدولة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس، ان حملة الأنفال التي شنها رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين ضد الكورد وراح ضحيتها عشرات آلاف الأشخاص من مختلف الفئات العمرية تعد "من أكثر الأحداث وحشية في تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها".

ونشر الرئيس بارزاني على حسابه في موقع تويتر ان "جريمة الأنفال تُعد من أكثر الأحداث وحشيّة في تاريخ الدولة العراقية خلال القرن الماضي".

وتأتي تصريحات الرئيس بارزاني بمناسبة مرور  34 عاما على حملات الأنفال.

واكد الرئيس بارزاني على أنه "من واجب الحكومة العراقية التعويض عن الجرائم الكبرى التي ارتكبت ضد الشعب الكوردي".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف