انخفاض سعر الدولار وارتفاع سعر الذهب في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- انخفض سعر الدولار فيما سجل سعر الذهب اليوم الخميس، ارتفاعا في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 147800 دينار

100 يورو = 161500 دينار

100 جنيه إسترليني = 193000 دينار

100 ليرة تركية = 10100 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار

دينار أردني واحد = 2014 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 470000 دينار

مثقال عيار 21 = 413000 دينار

مثقال عيار 18 = 352000 دينار