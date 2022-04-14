انخفاض سعر الدولار وارتفاع سعر الذهب في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- انخفض سعر الدولار فيما سجل سعر الذهب اليوم الخميس، ارتفاعا في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 147800 دينار
100 يورو = 161500 دينار
100 جنيه إسترليني = 193000 دينار
100 ليرة تركية = 10100 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار
دينار أردني واحد = 2014 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 470000 دينار
مثقال عيار 21 = 413000 دينار
مثقال عيار 18 = 352000 دينار