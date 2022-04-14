وفاة شخص باندلاع حريق داخل مخيم في زاخو

أربيل (كوردستان 24)- افاد مراسل كوردستان 24 بوفاة شخص يوم أمس الأربعاء، جراء اندلاع حريق داخل مخيم للنازحين في قضاء زاخو بمحافظة دهوك.

وقال مراسل كوردستان 24 في زاخو ان "حريقاً اندلع مساء يوم الأربعاء، في مخيم جم مشكو للنازحين في إدارة زاخو المستقلة".

وأضاف أن "الحريق اسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 26 عاما بعد اصابته بحروق خطيرة".

وأفاد بأن الحريق اندلع في ثلاث خيام بسبب ماس كهربائي. ونتيجة لذلك، فقد الشاب صلاح خلف حياته.

ولا يزال مئات الآلاف من الإيزيديين نازحين في إقليم كوردستان على الرغم من تحرير سنجار من داعش في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بسبب انعدام الأمان والخدمات الأساسية.

ويستضيف المخيم في زاخو حوالي 20,000 نازح فروا من الإبادة الجماعية سيئة السمعة التي ارتكبها داعش ضد الإيزيديين في سنجار في أغسطس/آب 2014.