حكومة كوردستان تضع خطة لتوفير مياه الشرب خلال فصل الصيف

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع محافظ أربيل أوميد خوشناو اليوم الخميس، مع وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، ووزير الكهرباء كمال محمد صالح، بهدف وضع خطة لتوفير مياه الشرب ومواجهة نقصها خلال فصل الصيف.

وتقرر خلال الاجتماع حفر 138 بئرا في المدينة ومحيطها بغرض توفير مياه الشرب.

ويأتي هذا بعد أيام من توجيه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتخصيص مبلغ 7,654,590,686 دينار لحفر الآبار، وذلك لمواجهة النقص الشديد للماء خلال موسم الصيف.

وتقرر بناء غرفة عمليات مشتركة بين وزارة البلديات والسياحة ووزارة الكهرباء ومحافظة أربيل، وأن يكون لها الصلاحية الكاملة للتحقيق في المشاكل واتخاذ القرارات العاجلة بشأن النقص في المياه.

كما تقرر في الاجتماع توفير الكهرباء لمدة 24 ساعة في اليوم، اضافة الى توفير ميزانية لمواجهة الحالات الطارئة.