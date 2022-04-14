سیاسة

حكومة كوردستان تضع خطة لتوفير مياه الشرب خلال فصل الصيف

author_image سوار أحمد
کوردستان حكومة اقليم كوردستان مياه الشرب موسم الصيف

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع محافظ أربيل أوميد خوشناو اليوم الخميس، مع وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، ووزير الكهرباء كمال محمد صالح، بهدف وضع خطة لتوفير مياه الشرب ومواجهة نقصها خلال فصل الصيف.

وتقرر خلال الاجتماع حفر 138 بئرا في المدينة ومحيطها بغرض توفير مياه الشرب.

ويأتي هذا بعد أيام من توجيه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتخصيص مبلغ 7,654,590,686 دينار لحفر الآبار، وذلك لمواجهة النقص الشديد للماء خلال موسم الصيف.

وتقرر بناء غرفة عمليات مشتركة بين وزارة البلديات والسياحة ووزارة الكهرباء ومحافظة أربيل، وأن يكون لها الصلاحية الكاملة للتحقيق في المشاكل واتخاذ القرارات العاجلة بشأن النقص في المياه.

كما تقرر في الاجتماع توفير الكهرباء لمدة 24 ساعة في اليوم، اضافة الى توفير ميزانية لمواجهة الحالات الطارئة.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف