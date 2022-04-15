وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق السفينة الحربية "موسكفا"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الخميس أن الطراد "موسكفا" سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي، غرقت بعدما تعرضت لأضرار خلال الهجوم على أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، التي أوردت تصريحها وكالة "تاس" الرسمية للأنباء، "خلال قطر الطراد موسكفا إلى وجهته فقدت السفينة توازنها بسبب الأضرار اللاحقة بهيكلها جراء الحريق الناجم عن انفجار ذخائر. وقد غرقت السفينة بسبب البحر الهائج".

واعلنت أوكرانيا في وقت سابق أنها أصابت السفينة بصواريخ، لكن السلطات الروسية قالت إنها تعرضت لأضرار بالغة بعد "حريق وانفجار". وغرقت السفينة لدى محاولة سحبها إلى أحد الموانئ وسط طقس عاصف.

وكان طاقم موسكفا يتألف من 510 من عناصر من البحرية الروسية. وقادت السفينة الأسطول الروسي في غزو أوكرانيا، مما جعلها رمزا وهدفا عسكريا.