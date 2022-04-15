ألمانيا وشركاء أوروبيون ينددون بالعنف في القدس الشرقية

أربيل (كوردستان 24)- نددت وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك اليوم الجمعة بالعنف الذي شهدته القدس الشرقية.

وقال متحدثون باسم الوزارات في بيان "ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف وجميع أشكال الاستفزاز".

وأُصيب 152 فلسطينيا على الأقل في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى بالقدس اليوم الجمعة، في أحدث موجات العنف المتصاعد في الآونة الأخيرة مما أثار المخاوف من الانزلاق مجددا إلى صراع أوسع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن معظم الفلسطينيين أصيبوا برصاص مطاطي وجراء التعرض للقنابل الصوتية والضرب بهراوات الشرطة، في أشد المواقع حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.

وقوات الأمن الإسرائيلية في حالة تأهب بعد سلسلة هجمات مميتة نفذها عرب في شوارع بإسرائيل خلال الأسبوعين المنصرمين. وتثير المواجهات عند المسجد الأقصى خطر تفجر صراع أوسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين على غرار حرب غزة في السنة الماضية.