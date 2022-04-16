شنغهاي تسجل حصيلة قياسية بكورونا والسلطات تعيد "سياسة الإغلاق"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مركز شنغهاي المالي الصيني اليوم السبت تسجيل رقم قياسي جديد في إصابات كورونا المصحوبة بأعراض حيث فرضت البلاد عمليات إغلاق جديدة.

وقررت المنطقة الاقتصادية بمطار تشنغتشو، وهي منطقة صناعية في مقاطعة خنان بوسط البلاد إغلاقا لمدة 14 يوما يوم الجمعة "يتم تعديله وفقًا للوضع الوبائي".

يأتي هذا بينما قالت مدينة شيان بشمال غرب البلاد إنها ستفرض بشكل مؤقت إغلاقا جزئيا على سكانها البالغ عددهم 13 مليونا بعد تسجيل عشرات الإصابات بكوفيد-19 هذا الشهر.

هذا وتسلط القيود الجديدة الضوء على الاضطرابات الواسعة في سلسلة التوريد التي من المحتمل أن تؤدي إلى تأخير الشحنات من الشركات بما في ذلك أبل. ويقول الاقتصاديون أيضًا إن القيود ستؤثر على معدل النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام.

ويوم أمس، خفض البنك المركزي الصيني كمية السيولة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات في خطوة لدعم النمو المتباطئ بشكل حاد.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن رئيس شركة إكس بنغ الصينية للسيارات الكهربائية قوله إن شركات صناعة السيارات قد تضطر إلى تعليق الإنتاج الشهر المقبل إذا لم يستطع الموردون في شنغهاي والمناطق المحيطة استئناف العمل.

وسجلت شنغهاي، التي كانت مركز أحدث تفش للمرض في الصين، يوم السبت 3590 إصابة مصحوبة بأعراض و19923 إصابة بدون أعراض يوم الجمعة.

وسجل البر الرئيسي 24791 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة منها 3896 إصابة مصحوبة بأعراض و20895 بدون أعراض.

ويأتي هذا مقابل 24268 إصابة في اليوم السابق منها 3486 إصابة مصحوبة بأعراض و20782 إصابة بدون أعراض، وفقاً لإحصاءات رويترز.