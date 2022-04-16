التربية العراقية تحسم موعد الامتحانات النهائية

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة التربية اليوم السبت إن موعد امتحانات المراحل غير المنتهية للدراسة الابتدائية والثانوية باقية دون تغيير، حسبما حددته اللجنة الدائمة للامتحانات.

وقالت الوزارة في بيان إن موعد امتحانات المراحل غير المنتهية للدراسة الابتدائية سيكون في ٩/ ٥/٢٠٢٢، فيما سيكون موعد إجراء امتحانات نهاية الكورس الثاني للدراسة الثانوية (المتوسطة، الإعدادية) في ١٤/ ٥/ ٢٠٢٢.

ونفت الوزارة الأخبار المتداولة عن تغيير مواعيد الامتحانات، مشددة على أن تلك المواعيد ملزمة لجميع إدارات المدارس، مشددة على التزام المديريات العامة للتربية وإدارات المدارس بالمواعيد المحددة.