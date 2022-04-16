وزير النفط: عقود كوردستان "ليست جريمة" و80 بالمئة منها صحيحة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن العقود النفطية التي أبرمها إقليم كوردستان مع الشركات العالمية "ليست جريمة"، مشيراً إلى أن 80 بالمئة من تلك العقود سليمة.

وأضاف عبد الجبار في مقابلة مع قناة الفرات التلفزيونية مساء السبت، أن المشكلة مع أربيل تكمن في وجود 20 بالمئة من تلك العقود تحتاج إلى مراجعة.

وأشار إلى أن هناك "أزمة ثقة" بين أربيل وبغداد بشأن إدارة الملف النفطي في البلاد، وقال إن وزارة النفط أرسلت ما تراه الحل إلى قيادة كوردستان.

وكان عبد الجبار يشير إلى جملة من الإجراءات والمقترحات التي أرسلتها وزارة النفط إلى حكومة إقليم كوردستان وتتألف من نقاط عدة، بما فيها تأسيس شركة للنفط مقرها اربيل.

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وعندما سُئل عما إذا كان الجانبان سيصلان إلى اتفاق، قال وزير النفط "هذا ممكن جداً"، مبيناً أن إقليم كوردستان له "وجهة نظر" إزاء قرار المحكمة الاتحادية الأخير.

ومضى عبد الجبار يقول "الإجراءات التي أرسلناها إليهم (قادة إقليم كوردستان) من الممكن تنفيذها لمصلحة كل الأطراف".

وتابع "عند أي مشكلة لا بد للطرف أن يتنازل عن جزء من حقوقه، فمن غير الممكن أن يدخل في مشكلة ويأخذ حقوقه بالكامل، لا بد للطرف الآخر أن يتنازل".