رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بحلول عيد القيامة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 16 نيسان (أبريل) 2022، تهنئة إلى المسيحيين كافة بمناسبة حلول عيد القيامة.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة حلول عيد القيامة، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الإخوة والأخوات المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، متمنياً أن يكون هذا العيد غامراً بمزيد من البهجة والوئام بين عموم مكونات كوردستان والعراق.

وفي هذه المناسبة، تجدد حكومة إقليم كوردستان التزامها الثابت بترسيخ قيم التعايش والتسامح والحريات الدينية في إقليم كوردستان.

عيدكم مبارك مع دوام السعادة والمسرّات.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

16 نيسان (أبريل) 2022