سیاسة

زيلينسكي يحذر من أن تصفية قواته في ماريوبول ستنهي المفاوضات مع موسكو

author_image سوار أحمد
العالم زيلنسكي روسيا ماريوبول

أربيل (كوردستان 24)- حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن "تصفية" آخر المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية "سينهي المفاوضات" مع موسكو.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع الموقع الإخباري "أوكرانسكا برافدا يوم السبت، إن "تصفية عسكريينا، رجالنا (في ماريوبول) سينهي المفاوضات" من أجل السلام، منبها من أن الطرفين سيجدان نفسيهما في "مأزق".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها "طهرت" منطقة ماريوبول الحضرية بالكامل من القوات الأوكرانية وقالت إنه لم يتبق سوى عدد قليل من المقاتلين في مصنع آزوفستال للصلب، الذي شهد اشتباكات متكررة.

 وقالت الوزارة إنه "تم تطهير منطقة ماريوبول الحضرية بالكامل... بقية المجموعة الأوكرانية محاصرة بالكامل في الوقت الراهن على أراضي مصنع آزوفستال للصلب".

 وتابعت "فرصتهم الوحيدة لإنقاذ أرواحهم هي إلقاء أسلحتهم طواعية والاستسلام". ولم يصدر أي رد فعل بعد من كييف على بيان الوزارة الروسية التي قالت أيضا إن 1464 جنديا أوكرانيا استسلموا حتى الآن.

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