نيجيرفان بارزاني يوجه رسالة تهنئة للمسيحيين

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت 16 نيسان (أبريل) 2022، تهنئة إلى المسيحيين كافة بمناسبة حلول عيد القيامة.

وفيما يلي نص التهنئة:

أبارك بحرارة ومن القلب عيد قيامة سيد المسيح (عليه السلام) لكل الأخوات والإخوة المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، أرجو أن يحمل هذا العيد السعادة والطمأنينة معه، ويغمر الاستقرار والسلام كل البشرية، ويقضي الجميع عيدهم وعطلتهم متمتعين بأمان .

في هذه المناسبة، نجدد التأكيد على حماية ثقافة التعايش وقبول الآخر والتسامح بين مكونات كوردستان والعراق الدينية والقومية كافة، حيث يجمعنا التاريخ المشترك. وننظر بتقدير إلى حضور ودور ومكانة أخواتنا وإخواننا المسيحيين كمكون عريق وأصيل للمجتمعين الكوردستاني والعراقي، ذي مشاركة فاعلة في بناء وحماية وتطوير البلاد على مر التاريخ.

نرجو أن تحل علينا أعيادنا ومناسباتنا القادمة في ظل ظروف أفضل، ونعمل جميعنا بمكوناتنا كافة يداً بيد، متلاحمين صفاً واحداً، وشاعرين بالمسؤولية المشتركة، من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعبنا ووطننا، ونتطلع بأمل إلى المستقبل.

مبارك على الجميع عيد القيامة، وكل عام والجميع بخير.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

16 نيسان 2022