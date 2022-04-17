انفجارات تهز كييف وزيلينسكي يصف الوضع في ماريوبول بـ"غير إنساني"

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح الأحد في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا خلال الليل.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء السبت أن الوضع في ميناء ماريوبول الاستراتيجي "غير إنساني"، داعيا الغرب إلى تزويد كييف "فورا" بالأسلحة الثقيلة التي كان يطلبها منذ أسابيع.

ويأتي ذلك بينما أكدت روسيا أنها تسيطر على مدينة ماريوبول بأكملها تقريبا.