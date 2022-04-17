سیاسة

وزير الخارجية يرد على تقرير أمريكي بشأن حقوق الإنسان: يفتقر للدقة

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وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي
العراق وزير الخارجية العراقية وزارة الخارجية الأمريكية

أربيل (كوردستان 24)- عقد وزير الخارجيَّة فواد حسين، اليوم الأحد إجتماعاً ضم الوكيل الأقدم لشؤون العلاقات السياسية والثنائية نزار الخير الله، ووكيل الوزارة للشؤون القانونيَّة ومتعددة الأطراف قحطان طه خلف، ورؤساء الدوائر المعنيّة، حقوق الإنسان ودائرة المنظمات والمؤتمرات الدوليَّة ودائرة أمريكا والمكتب الإعلاميّ.

وناقش المجتمعون ماورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأن حقوق الإنسان والحريات في العراق، كما استمع الوزير لوجهات النظر الفنية إثر المتابعات التي قامت بها الدوائر الاختصاص.

وأكد الوزير بأن التقرير يفتقر للدقة ويستند في أجزاء منه إلى تقارير صادرة خلال سنوات سابقة، هذا وأوصى وزير الخارجية باستمرار الاجتماعات والمتابعات بهذا الشأن.

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