الكاظمي يكلف فريق عمل لحل الإشكالات مع إيران بشأن الغاز

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة، بحضور المكلف بإدارة وزارة الكهرباء والكادر المتقدم بالوزارة.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح مفصل لواقع الطاقة الكهربائية خلال الأشهر المقبلة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، وكذلك صيانة المحطات الكهربائية.

وشهد الاجتماع مناقشة الوضع الحالي للكهرباء، والاستعدادات الجارية لتوفير الطاقة الكهربائية، والإجراءات الاستباقية الكفيلة بمعالجة الإشكالات والعقبات التي قد تعرقل زيادة الإنتاج وتتسبب بأزمة محتملة في الصيف.

وتطرق الاجتماع إلى آليات التواصل مع الجانب الإيراني فيما يخص توفير الغاز الإيراني، وفي هذا الصدد وجه الكاظمي بتكليف فريق عمل من وزارة الكهرباء للسفر إلى جمهورية إيران الإسلامية، لحل الإشكالات المتعلقة مع الجانب الإيراني فيما يخص تجهيز العراق بالغاز.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ الخطوات العملية بتذليل كل العقبات التي تواجه عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة؛ بهدف ضمان زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي خلال فصل الصيف.

وشهد الاجتماع تقديم عرض عن خطط حماية أبراج الطاقة الكهربائية، وما تتعرض له من عمليات تخريب وسرقة، فضلاً عن مناقشة موقف سير الأعمال في تأهيل خط بغداد/بيجي-400 كي في، ومتابعة المتبقي من الأعمال اللازمة لاستكمال تشغيله.