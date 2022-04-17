العراق يستدعي القائم بأعمال السويد: اوقفوا ما يمس المقدسات الإسلامية

أربيل (كوردستان 24)- استدعت وزارة الخارجيَّة اليوم الأحد القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد احتجاجاً على حادث حرق القرآن الكريم قبل نحو يومين.

وقالت الخارجية في بيان إنها "استدعت القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد السيد هاكان روث، وأبلغته إحتجاج الحكومة العراقيّة، إثرَ قيام مجموعة من المتطرفين يترأسهم (راسموس بالودان)، بإحراق نُسَخةٍ من القرآن الكريم، بنحوٍ عُدَّ إستفزازاً لمشاعر المسلمين وأساءَ بشكلٍ بالغ الحساسية لمقدساتهم".

واضافت "أنَّ فعلاً كهذا يُجافيّ مبادئَ الإنسانيَّة التي تعكسُ جوهرَ الأديان وتناقض منطلق الإعتراف بالآخر الدينيّ، وهذا الأمر يحملُ إنعكاسات خطيرة على العلاقات بين السويد والمسلمين بعامّة، سواء كان في الدول الإسلاميَّة والعربيَّة أم في المجتمعات المسلمة في أوروبا".

وجاء في البيان "ولكلِّ ما تقدَّم، نحثُّ الحكومة السويديّة لإيقافِ أي أعمالٍ تحملُ طابعاً فئوياً أو مُثيراً لمشاعر المكونات الدينيّة سيما ما يمسُّ المقدسات الإسلاميَّة".