سیاسة

القوات الأمنية تلقي القبض على 5 ارهابيين في كركوك

author_image سوار أحمد
العراق كركوك اعتقال 5 ارهابيين

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني يوم الأحد، ان القوات الأمنية ألقت القبض على 5 إرهابيين في محافظة كركوك.

وذكر بيان للخلية ان "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من إلقاء القبض على 5 إرهابيين في أماكن متفرقة من المحافظة ينتمون إلى فلول عصابات داعش الإرهابية - قاطع كركوك، ويعملون بما يسمى (ديوان الجند ضمن مفارز الدعم اللوجستي)".

واكدت أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وأحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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