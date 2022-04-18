تركيا تُطلق عملية عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أطلق الجيش التركي عملية عسكرية جديدة عبر حدودها، باستخدام القوات الجوية والخاصة ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني، في المناطق الحدودية بين إقليم كوردستان والأراضي التركية.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أن الحملة "تستهدف مخابئ حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا والزاب وأفاشين باسيان".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن خلوصي أكار قوله، إن طائرات حربية وهليكوبتر ومسيرة تركية قصفت أهدافا ومعسكرات وأنفاقا وملاجئ ومخازن ذخيرة لحزب العمال الكوردستاني.

ويعد هذا الهجوم جزءا من حملة تركية مستمرة في العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب واللتان تعتبرهما تركيا "تنظيمات إرهابية".

وطالب قادة إقليم كوردستان مرارا، الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني، بإبعاد صراعهما عن أراضي إقليم كوردستان، خصوصا مع الاضرار الكبيرة التي تصيب المدنيين في تلك المناطق.