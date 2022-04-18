كييف تتهم روسيا بالسعي لـ"تدمير دونباس" وتتعهد القتال "حتى النهاية

أربيل (كوردستان 24)- اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد روسيا بالرغبة في "تدمير" منطقة دونباس (شرق) تماما، واعدا ببذل كل ما في وسعه للدفاع عنها بدءا بمدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية حيث طلب من الجنود المحاصرين القتال "حتى النهاية".

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو "الجنود الروس يستعدون لشن هجوم في شرق بلادنا في مستقبل قريب. إنهم يريدون حرفيا القضاء على دونباس وتدميرها".

وأضاف "مثلما يدمر الجنود الروس ماريوبول، فإنهم يريدون تدمير مدن أخرى ومجتمعات أخرى في منطقتي دونيتسك ولوغانسك".

وقال متوجها إلى مواطنيه "لا تتعاونوا مع المحتلين"، مضيفا "يجب أن تصمدوا أمامهم"، ومرددا على مسامع الغربيين أن "الحاجة إلى فرض حظر على شحنات النفط من روسيا تفرض نفسها كل يوم".