صحة كوردستان: لم تُسجل أي حالة وفاة بكورونا خلال اليومين الماضيين

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت الأرقام والإحصاءات التي تصدرها وزارة صحة إقليم كوردستان، عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال اليومين الماضيين.

ووفقا للأرقام اليومية الصادرة عن حكومة إقليم كردستان فإنه لم يتم تسجيل حالات وفاة خلال اليومين الماضيين، ولا تشمل هذه الأرقام الاختبارات التي تجرى في العيادات الخاصة.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة يوم الأحد أنه من بين 1518 شخصا تم اختبارهم في الساعات ال 24 السابقة ، تم تسجيل اصابة 26 شخصا فقط بالفيروس.

وكانت أرقام يوم السبت أقل من ذلك، حيث جاءت نتيجة اختبار سبعة أشخاص فقط إيجابية.

وأصيب ما لا يقل عن 436 ألف شخص في إقليم كوردستان بالفيروس، وتوفي 7 آلاف آخرين.

ووفقا للإحصاءات العراقية، تلقى أكثر من 10 ملايين شخص جرعة من اللقاحات. ويبلغ إجمالي عدد سكان العراق حوالي 40 مليون نسمة.

تم تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا في البلاد بشكل كبير.