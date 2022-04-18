اقتصاد

الحرب الروسية الأوكرانية تواصل رفع أسعار النفط

author_image سوار أحمد
العالم النفط ارتفاع الاسعار الحرب روسيا اوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع تقريبا يوم الاثنين مع تزايد المخاوف من قلة المعروض العالمي مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا مما زاد من احتمال فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على روسيا أكبر دولة مصدرة للنفط الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 أو 1.0 في المئة إلى 112.79 دولار  للبرميل الساعة 0445 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 30 مارس آذار عند 113.80 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا أو 0.9 في المئة إلى 107.95 دولار للبرميل.

وارتفع كل من الخامين قبل عطلة عيد القيامة أكثر من 2.5 في المئة يوم الخميس بسبب أنباء عن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية.

وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الهيئة التنفيذية للاتحاد تعمل على صياغة مقترحات لحظر النفط الخام الروسي ولكن دبلوماسيين قالوا إن ألمانيا لا تدعم بفعالية فرض حظر فوري.

المصدر: رويترز

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف