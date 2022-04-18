الحرب الروسية الأوكرانية تواصل رفع أسعار النفط

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع تقريبا يوم الاثنين مع تزايد المخاوف من قلة المعروض العالمي مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا مما زاد من احتمال فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على روسيا أكبر دولة مصدرة للنفط الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 أو 1.0 في المئة إلى 112.79 دولار للبرميل الساعة 0445 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 30 مارس آذار عند 113.80 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا أو 0.9 في المئة إلى 107.95 دولار للبرميل.

وارتفع كل من الخامين قبل عطلة عيد القيامة أكثر من 2.5 في المئة يوم الخميس بسبب أنباء عن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية.

وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الهيئة التنفيذية للاتحاد تعمل على صياغة مقترحات لحظر النفط الخام الروسي ولكن دبلوماسيين قالوا إن ألمانيا لا تدعم بفعالية فرض حظر فوري.

المصدر: رويترز