سیاسة

القوات الأمنية تطيح بالمسؤول الاداري لما يسمى "ولاية شمال بغداد"

author_image سوار أحمد
العراق خلية الإعلام الأمني داعش اعتقال

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الإثنين، الإطاحة بقيادي في تنظيم داعش يعمل بما يسمى ولاية شمال بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، أنه "نتيجةً لتكثيف الجهد الاستخباري بعد ورود معلومات دقيقة؛ تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط (هيئة التحقيقات والامن الوقائي) التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي في العاصمة بغداد وبعملية نوعية خاصة وبعد استحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "الإرهابي يعمل بما يسمى ولاية شمال بغداد/عامل ويتولى منصب المسؤول الإداري".

وأكدت الخلية انه "قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واصدار الحكم عليه بالسجن المؤبد وفق المادة ١/٤ ارهاب".

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