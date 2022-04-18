وزير الخارجية يبحث مع السفير الأمريكي موقف بغداد من تقرير "حقوق الإنسان"

أربيل (كوردستان 24)- استقبل وزير الخارجية فؤاد حسين، السفير الأمريكي المعتمد لدى العراق ماثيو تولر، وجرى خلال اللقاء بحث ما جاء في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في العراق.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك، وقد أشار السيد الوزير إلى الوضع العراقي الراهن والتطلع لتشكيل حكومة جديدة، كاشفا عن العقبات التي تواجه هذه الخطوة.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا الدولية والإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الأمنية والعسكرية في أوكرانيا وما يحمله هذا الصراع من تأثيرات بالغة الحساسية على الوضع الأمني والإنساني في المنطقة بصورة عامة، وعلى الأمن الغذائي أيضا. ثم بين الوزير نتائج زيارته إلى طهران، موضحا الجزء المتعلق منها باجتماعات فيينا حول المشروع النووي الإيراني.

من جانبه ثمن السفير الأميركي ماثيو تولر جهود الحكومة العراقية في العلاقات الدولية، مؤكدا دعم واشنطن لمساعي الحكومة العراقية في هذا المجال.

هذا وكان وزير الخارجية قد أوعز يوم أمس 2022/4/17، إثر اجتماع عقده مع الكادر المتقدم في الوزارة، بأهمية تشكيل لجنة خاصة لدراسة ما ورد في التقرير محل النقاش، ويقع ضمن مهامها التنسيق مع الجهات الوطنية للوقوف على التفاصيل الفنية بنحو دقيق، ليصار إلى إعلان النتائج لاحقا.