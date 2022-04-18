سیاسة

إقليم كوردستان يدعو الأمم المتحدة لدعم الانتخابات البرلمانية المقبلة

النقاش تركز حول الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة لإقليم كوردستان
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جانب من اجتماع اليوم
جانب من اجتماع اليوم
کوردستان انتخابات كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- حث نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي اليوم الاثنين الأمم المتحدة على دعم الانتخابات البرلمانية المقبلة في الإقليم.

جاء ذلك خلال لقاء عقده هورامي مع رئيس المكتب الإقليمي للبعثة الأممية في العراق (يونامي) في إقليم كوردستان ريكاردو رودريغيز.

وذكرت البعثة الأممية على حسابها في تويتر أن النقاش تركز حول الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة لإقليم كوردستان، ودعم الأمم المتحدة للعملية الانتخابية.

وفي بيان منفصل أصدره برلمان كوردستان، أشار هورامي إلى الخطوات القانونية والفنية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، وأكد على أهمية دعم الأمم المتحدة لضمان نزاهة الانتخابات.

كذلك أكد نائب رئيس البرلمان على ضرورة التنسيق والتعاون بين مفوضية انتخابات إقليم كوردستان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

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