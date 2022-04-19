سیاسة

الصدر: "لن نسكت" في حال تكرر القصف التركي لأراضينا

author_image سوار أحمد
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
العراق مقتدى الصدر تركيا العملية العسكرية

أربيل (كوردستان 24)- أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان بلاده "دولة ذات سيادة كاملة"، محذرا من أن العراق "لن يسكت" في حال تكرر القصف التركي للأراضي العراقية.

ونشر الصدر في على حسابه في موقع "تويتر" ان "الجارة تركيا قد قصفت الأراضي العراقية بغير حق وبلا حجة. وإن كان هناك خطر يدهمها من الأراضي العراقية فعليها التنسيق مع الحكومة العراقية لإنهاء الخطر، فالقوات الأمنية العراقية قادرة على ذلك".

واضاف "وإن تكرر ذلك منها فلن نسكت، فالعراق دولة ذات سيادة كاملة ولن يقبل بالتعدي وزعزعة الأمن في أراضيه، ولن يقبل بالاعتداء على دول الجوار الشقيقة والصديقة".

وأدان العراق يوم الاثنين العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني داخل الاراضي العراقية.

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