انواء كوردستان تعلن توقعاتها لحالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي اليوم الثلاثاء، توقعاتها لحالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة.

وذكر بيان للوزارة، بأن الطقس اليوم سيكون غائما جزئيا مع وجود غبار قليل، وستزداد سرعة الرياح قليلا، كما ستكون أعلى درجة حرارة في أربيل 27 درجة مئوية.

اما بالنسبة لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء، حيث ستكون السماء غائمة جزئيا مع وجود غبار.

وتتراوح سرعة الرياح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة، وستكون أعلى درجة حرارة في أربيل 25 درجة وأدنى 15 درجة.