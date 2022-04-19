ریاضة

رونالدو يعلن وفاة أحد توأميه حديثي الولادة

author_image سوار أحمد
البرتغالي كريستيانو رونالدو يعلن وفاة أحد توأميه حديثي الولاد- الصورة لفرانس 24
البرتغالي كريستيانو رونالدو يعلن وفاة أحد توأميه حديثي الولاد- الصورة لفرانس 24
العالم رونالدو وفاة توأم

أربيل (كوردستان 24)- أعلن النجم البرتغالي لمانشستر يونايتد الإنكليزي كريستيانو رونالدو الإثنين وفاة أحد توأميه حديثي الولادة. ولرونالدو البالغ من العمر 37 عاما أربعة أطفال، بينهم ثلاثة قبل لقائه بصديقته جورجينا رودريغيز من أمهات مجهولات الهوية.

وقال النجم البرتغالي في منشور مشترك على موقع تويتر، مع صديقته الأرجنتينية المولد عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز "ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا (الصبي)"، واصفاً هذه اللحظة بـ"أسوأ ألم يمكن أن يشعر به أيّ والدين" ومطالباً بالخصوصية في هذا الوقت الصعب.

وأضاف الثنائي الذي أعلن في نهاية العام الماضي أنه كان يتوقع ولادة توأمين "فقط ولادة ابنتنا الصغيرة تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة بقليل من الأمل والسعادة".

ورزق صاحب الكرة الذهبية خمس مرات، البالغ من العمر 37 عاما بأربعة أطفال، بينهم ثلاثة قبل لقائه بجورجينا رودريغيز، من أمهات مجهولات الهوية.

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