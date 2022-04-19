سیاسة

تجدد الاشتباكات بين الجيش العراقي وحزب العمال شمال جبل سنجار

author_image سوار أحمد
العراق سنجار حزب العمال الكوردستاني الجيش العراقي

أربيل (كوردستان 24)- تجدد اندلاع الاشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، في ناحية كرعوزير، بمحيط قضاء سنجار.

ووفقا للمعلومات التي وردت لكوردستان 24، فإن الإشتباكات اندلعت في مجمع كرزرك بمحيط ناحية كرعوزير في جنوب قضاء سنجار.

وقال مراسل كوردستان 24 ان الإشتياكات اندلعت بين الطرفين في مناطق أخرى من القضاء مثل مجمع دوكر، سكيني، باب شلو، وأم ديبان.

وقال مصدر مطلع في المنطقة لكوردستان 24 إن حزب العمال الكوردستاني أغلق جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى بلدة خانسور في شمال شنكال وأقام حواجز في الشوارع.

ويوم امس اندلعت اشتباكات بين الجيش العراقي وحزب العمال الكوردستاني في مجمع دكوري التابع لناحية سنوني في محيط سنجار.

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