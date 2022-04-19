سیاسة

بريطانيا تؤكد لمسرور بارزاني دعمها لإقليم كوردستان

تم التطرق إلى الإصلاحات التي أطلقتها حكومة إقليم كوردستان في المجالات كافة
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مسرور بارزاني خلال لقائه وزيرة الدولة البريطانية
مسرور بارزاني خلال لقائه وزيرة الدولة البريطانية
کوردستان مسرور بارزاني بريطانيا لندن

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في لندن، اليوم الثلاثاء 19 نيسان (أبريل) 2022، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون آسيا والشرق الأوسط أماندا ميلينغ.

وجرى في اللقاء، التباحث حول آخر المستجدات والتطورات في العراق بالإضافة إلى الجهود الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة، كذلك تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا.

وفي جزء آخر من اللقاء، تم التطرق إلى الإصلاحات التي أطلقتها حكومة إقليم كوردستان في المجالات كافة. وفي هذا الصدد جددت وزيرة الدولة البريطانية دعم بلادها لحكومة إقليم كوردستان.

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