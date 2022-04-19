سیاسة

تهنئة رئيس حكومة إقليم كوردستان بمناسبة رأس السنة الإيزيدية الجديدة

سنواصل جهودنا مع الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي لتطبيع الوضع في سنجار ومحيطها
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رئيس حكومة إقليم كوردستان
رئيس حكومة إقليم كوردستان
العراق

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 19 نيسان (أبريل) 2022، تهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية الجديدة. 

وفيما يلي نص التهنئة:

مع إشراقة رأس السنة الإيزيدية الجديدة، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الإخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان والعراق والعالم، متمنياً أن يحتفلوا بهذه المناسبة في أجواء مفعمة بالطمأنينة والمسرّات.

ولا يسعنا في المناسبة إلا أن نؤكد للإخوة والأخوات الإيزيديين بأننا، ومثلما كنا دائماً، لن نألوا جهداً في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم،

كذلك سنواصل جهودنا مع الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي لتطبيع الوضع في سنجار ومحيطها، والمتمثل بانسحاب القوات المسلحة غير الشرعية والتي تعد عامل تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وسبباً لعدم إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى ديارهم بكرامة.

سنة جديدة سعيدة، مع تمنياتنا لكم بالخير واليمن والسلام.

مسرور بارزاني 
رئيس حكومة إقليم كوردستان

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