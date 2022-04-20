سیاسة

بلينكن يدعو لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإيجاد "حل يفضي إلى دولتين"

author_image سوار أحمد
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن- الصورة لفرانس 24
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن- الصورة لفرانس 24
الشرق الاوسط بلينكن الفلسطين الاسرائيليين

أربيل (كوردستان 24)- شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء خلال مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على ضرورة "إنهاء دوامة العنف" بعد التصعيد في الأسابيع الأخيرة، وإيجاد "حل يفضي إلى دولتين" تعيشان جنبا إلى جنب على الرغم من توقف عملية السلام.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن شدد في الاتصالين مع عباس ولابيد، على "أهمية رؤية الفلسطينيين والإسرائيليين يعملون معا لإنهاء دوامة العنف"، كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي حديثه مع الجانبين، شدد بلينكن على إيجاد "حل تفاوضي يفضي إلى دولتين" تعيشان جنبا إلى جنب على الرغم من توقف عملية السلام.

وحث الوزير الأمريكي أيضا الجانبين على "ضبط النفس" و"الامتناع عن أي عمل أو تصريح يؤدي إلى تصعيد التوتر" بما في ذلك في باحة المسجد الأقصى ومحيطها في القدس الشرقية المحتلة.

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