الغبار يعلق حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي اليوم الأربعاء، تعليق حركة الملاحة الجوية وذلك بسبب سوء حالة الطقس وتراجع مدى الرؤية الى مستويات منخفضة جدا.

وذكرت الإدارة في بيان إنها "تود أن توضح لمسافريها وشركات الطيران العاملة في المطار كافة عن توقف الحركة الجوية لهذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 م ".

واكدت أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية.

وهذه المرة الثانية خلال شهر نيسان/أبريل الجاري التي تعلق فيها إدارة مطار بغداد الدولي تسيير الرحلات الجوية بسبب سوء حالة الطقس.