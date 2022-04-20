مسرور بارزاني يشارك في ندوة نقاشية في لندن

أربيل (كوردستان 24)- يشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء، في مناقشة حول التحديات التي تواجه الإصلاح في الإقليم.

ويبحث النقاش العلاقات بين أربيل وبغداد، وخاصة قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا بشأن تصدير نفط كوردستان.

كما يبحث التحديات والعقبات التي تحول دون الإصلاح في إقليم كوردستان.

ويدير المناقشة الرئيس التنفيذي لشركة تشاتام هاوس روبن نيبليت.

تأسس المعهد الملكي للشؤون الدولية، تشاتام هاوس، في لندن في عام 1921 وينظم مؤتمرات وندوات حول الأحداث الدولية.