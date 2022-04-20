مسرور بارزاني للعراقيين: حان الوقت للعمل بشكل مختلف وضمان عدم تكرار مآسي الماضي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، ان الوقت حان كي يعمل العراقيون بشكل مختلف بعيدا عن الخوف والترهيب، لضمان عدم تكرار المآسي التي حدثت في الماضي.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني ، خلال مشاركته في مناقشة أجراها معهد تشاتام هاوس في بريطانيا.

وقال مسرور بارزاني ان العراق لم يكن يوما بلدا متطورا بعد اتفاقية سايكس-بيكو، ولم ينعم بالأمن والإستقرار منذ أمد بعيد، مؤكدا إن التأثيرات والتدخلات الخارجية أعاقت إدارة البلد.

وأشار الى ان قرار المحكمة الاتحادية بإبطال قانون النفط والغاز لحكومة الاقليم، هو قرار سياسي، مؤكدا انه الإقليم يعرف هوية من يقف خلف مثل هذه القرارات.

وشدد رئيس حكومة الإقليم على أهمية تحديد المشاكل بشجاعة وإيجاد الحلول لها عبر الحوار، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية بناء الثقة بين المكونات والأطراف السياسية العراقية، وان يدير السكان الأصليون في العراق مناطقهم، و يتعين توزيع القوة والصلاحيات على الجميع.

ولفت مسرور بارزاني الى انه ورغم ان إقليم كوردستان شريك أساسي في البلاد إلا أنه يقاتل من أجل الحصول حقوقه الدستورية، وأنه لم يحصل على حصته من الموازنة المالية الاتحادية منذ عام 2014، بإستثناء أشهر قلائل، وهذا يعيق التطور والتقدم في الإقليم.

واكد بارزاني ان النظام الكونفدرالي سيمنح قوة أكثر للمكونات، لافتا الى انه ينبغي أن يصب نظام الحكم في العراق في مصلحة المكونات، وان تكون مصلحة العراق أولوية وأهم من مصلحة باقي البلدان.

من جهة أخرى جدد مسرور بارزاني دعوته لحزب العمال الكوردستاني لمغادرة أراضي الإقليم، واصفا العلاقات بين الإقليم وتركيا بأنها "طبيعية".

وقال مسرور بارزاني "نحن منذ بداية تسعينيات القرن المنصرم لدينا مؤسسات رسمية من حكومة وبرلمان، وحزب العمال جاء الى مناطقنا ولا يحترم الكيان الدستوري للإقليم ولا حدوده".

وتابع "بدلا من ان يقاتلوا على اراضيهم جاءوا الينا"، مضيفا "نحن بذلنا قصارى جهدنا لحل هذا المسألة، ولكن استمرار معارك الحزب وتركيا يؤثر علينا بشدة".

واشار مسرور بارزاني الى ان هناك 800 قرية لا يمكن لسكانها العودة إليها بسبب الصراع الدائر بين حزب العمال وتركيا، مؤكدا ان "الخيار الأفضل هو ان يغادر الحزب أراضينا وليمارس نشاطه في مناطقه وان يحل مشاكله هناك بعيدا عنا"، وقال "نحن لا نعتقد ان العنف سيفضي لحل للمشاكل بل نؤمن ان الحوار هو السبيل الوحيد لذلك".

ووجه رئيس حكومة إقليم كوردستان حديث للعراقيين قائلا: أقول لأخوتي في الأنبار والموصل والنجف وبعقوبة، حان الوقت للعمل بشكل مختلف وبشكل سلمي، وينبغي ألا يتكرر الخوف والترهيب وألا تُعاد مآسي الماضي، يجب ان نبني الثقة وأن نتشارك في إدارة البلاد ولمصلحة كافة العراقيين.