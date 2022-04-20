الرئيس بارزاني: سيزول الانسداد إذا تيقنت الأطراف السياسية باستقلال قرارها الوطني

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء إن الانسداد السياسي الذي يشهده العراق سيزول بمجرد تيقن الأطراف السياسية باستقلال قرارها الوطني.

وكتب الرئيس بارزاني على حسابه في تويتر "حينما تتيقن الأطراف السياسية باستقلال إرادتها وقرارها الوطني، ساعتها تنفرج الأزمة ويزول الانسداد السياسي".

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد جموداً سياسياً غير مسبوق بسبب الخلافات السياسية والتي جعلت البرلمان يخفق ثلاث مرات في انتخاب رئيس الجمهورية.