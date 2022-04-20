سیاسة

الرئيس بارزاني: سيزول الانسداد إذا تيقنت الأطراف السياسية باستقلال قرارها الوطني

author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء إن الانسداد السياسي الذي يشهده العراق سيزول بمجرد تيقن الأطراف السياسية باستقلال قرارها الوطني.

وكتب الرئيس بارزاني على حسابه في تويتر "حينما تتيقن الأطراف السياسية باستقلال إرادتها وقرارها الوطني، ساعتها تنفرج الأزمة ويزول الانسداد السياسي".

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد جموداً سياسياً غير مسبوق بسبب الخلافات السياسية والتي جعلت البرلمان يخفق ثلاث مرات في انتخاب رئيس الجمهورية.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير
  1 ساعة
کوردستان

رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع
  3 ساعات
کوردستان

مسرور بارزاني يلتقي وزيرة الخارجية البريطانية ويبحث معها جملة ملفات
  22 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف