دول غربية تحذر من هجمات سيبرانية روسية ردا على العقوبات

أربيل (كوردستان 24)- حذّرت الولايات المتحدة وأربعة بلدان غربية أخرى الأربعاء من أن خدماتها الاستخباراتية توصّلت إلى معلومات تفيد بأن روسيا تستعدّ لشنّ هجمات سيبرانية واسعة على حلفاء أوكرانيا.

وأوضحت البلدان المنضوية تحت تحالف "العيون الخمس" (فايف آيس) وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، أن موسكو قد تستعين بمجموعات سيبرانية إجرامية لشنّ هجمات ضدّ دول ومؤسسات وشركات.

وقال التحالف في بيان إن "معلومات استخباراتية متزايدة تفيد بأن الدولة الروسية تنظر في خيارات لهجمات سيبرانية محتملة".

وتابع البيان "قد تتعرّض منظمات في المنطقة وفي بقيّة بلدان العالم لنشاط سيبراني مؤذٍ إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذا النشاط قد يأتي ردّا على العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وغير المسبوقة والدعم المادي المقدّم من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها" إلى أوكرانيا.

وكشف التحالف أن "بعض المجرمين السيبرانيين أعربوا علنا منذ فترة وجيزة عن موالاتهم للحكومة الروسية".

وأوضح في البيان أن "بعض المجموعات هدّدت بشنّ هجمات معلوماتية ضدّ البلدان والمنظمات التي تدعم أوكرانيا ماديا".

وتحذّر واشنطن منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير من أن موسكو قد تلجأ إلى الهجمات المعلوماتية ضدّ كييف وحلفائها الغربيين، وهو أمر لم يحصل بعد.

واستعرض البيان حوالى عشر مجموعات من قراصنة المعلوماتية يشتبه في استعدادها لشنّ هذه الهجمات، والبعض منها على صلة بالمخابرات أو الجيش الروسي، في حين أن البعض الآخر ينشط بصفة خاصة.