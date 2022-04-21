اقتصاد

النفط يواصل الارتفاع ومخاوف من "قفزة تاريخية"

author_image سوار أحمد
العالم النفط الاسعار قفوة تاريخية

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار النفط ارتفاعا جديدا يوم الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع قياسي مع نهاية الأسبوع، تأثراً بوقف الواردات جزئياً من ليبيا.

ويأتي هذا بالتزامن مع تحذيرات روسية برفع الأسعار لمستوى غير مسبوق في ضوء التداعيات الخاصة بالأزمة الأوكرانية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولارات بما يعادل 1.3% إلى 108.7 دولارات للبرميل بعد افتتاح أسواق أوروبا، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود أقرب استحقاق التي يحل أجلها اليوم (الأربعاء) 1.5 دولار أو 1.5% إلى 104 دولارات للبرميل.

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