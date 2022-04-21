وفد أمني رفيع يصل سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، بوصول وفد امني رفيع إلى قضاء سنجار.

ونقلت الوكالة عن قيادة العمليات المشتركة، في بيان إن "وفداً أمنياً رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري ورئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الامير يارالله ونائب العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الامير الشمري وعدد من القادة الأمنيين وصل الى قضاء سنجار".

وأضاف، أن "الزيارة تهدف لتفقد القوات الأمنية ومتابعة الوضع الأمني".

وافاد مصدر أمني يوم الاربعاء، بتجدد الاشتباكات بين مجموعات موالية لحزب العمال الكوردستاني والجيش العراقي في سنجار.

وكانت اشتباكات اندلعت بين الطرفين يوم الاثنين، وذلك بعد رفض هذه القوة طلبا من الجيش بترك نقطة عسكرية لهم، في مجمع دكوري شمالي قضاء سنجار.