ریاضة

برشلونة وإشبيلية يعودان الى سكة الانتصارات في الوقت المناسب

author_image سوار أحمد
لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ في مرمى ريال سوسييداد خلال لقاء الفريقين في الدوري الإسباني لكرة القدم. سان سيباستيان، في 21 نيسان/أبريل 2022- الصورة لفرانس 24
لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ في مرمى ريال سوسييداد خلال لقاء الفريقين في الدوري الإسباني لكرة القدم. سان سيباستيان، في 21 نيسان/أبريل 2022- الصورة لفرانس 24
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أربيل (كوردستان 24)- بعدما بات اللقب شبه محسوم لصالح ريال مدريد، انحصر طموح برشلونة وإشبيلية بالحصول على مركزين مؤهلين الى دوري أبطال أوروبا، وقد نجحا الخميس في العودة الى سكة الانتصارات في الوقت المناسب بفوزهما خارج الديار على ريال سوسييداد 1-صفر وليفانتي 3-2 توالياً في المرحلة 33 من الدوري الإسباني.

وخلافاً لإشبيلية الذي بات خارج حسابات اللقب رسمياً بسبب فارق النقاط الـ15 والمواجهتين المباشرتين مع ريال مدريد الفائز الجمعة على أوساسونا 3-1، أبقى برشلونة على آماله حسابياً بعد عودته من الباسك بانتصاره الثامن عشر الذي جعل فريق تشافي هرنانديس ثانياً بفارق المواجهتين المباشرتين مع النادي الأندلسي، مستفيداً من تعادل أتلتيكو مدريد حامل اللقب مع غرناطة صفر-صفر الأربعاء.

وبسبب مباراته المؤجلة من المرحلة 21 والتي يخوضها الأحد ضد ضيفه رايو فايكانو، أبقى برشلونة على آماله الحسابية باللقب بعد استعادته توازنه إثر سقوطين على أرضه أمام أينتراخت فرانكفورت 2-3 في إياب ربع نهائي "يوروبا ليغ" وخارج الديار أمام قادش صفر-1 في المرحلة الماضية.

وفي حال فوزه الأحد على فايكانو، سيقلص برشلونة الفارق الى 12 نقطة مع ريال الذي يرتاح في عطلة نهاية الأسبوع كسائر الفرق الأخرى، بسبب نهائي مسابقة الكأس بين ريال بيتيس وفالنسيا، وذلك مع بقاء خمس مراحل على ختام الموسم.

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