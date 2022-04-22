كوردستان تعلن تزويد بغداد بالاحصائيات الخاصة بإيرادات ونفقات الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل اليوم الجمعة، ان الإقليم زود ديوان الرقابة المالية الاتحادية بالاحصائيات الخاصة بالإيرادات والنفقات المالية للإقليم ضمن إطار محاولة تسوية الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وقال عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم "نحن مستمرون بالحوارات مع الحكومة الاتحادية، وقبل مدة زار وفد من حكومة الاقليم العاصمة بغداد".

واكد جوتيار عادل ان الزيارات المتبادلة بين الطرفين ستتواصل.

واكد أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم يواصلان إجتماعاتهما، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "في ما يتعلق بإيرادات ونفقات حكومة الإقليم تم تزويد الجانبين بالاحصائيات الخاصة بها، وسيتم الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بها في الوقت القريب".