سیاسة

بعد زيارة رسمية إلى بريطانيا.. رئيس حكومة إقليم كوردستان يصل إلى أربيل

بحث رئيس الحكومة في لقاءاته، آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني بريطانيا لندن

أربيل (كوردستان 24)- بعد زيارة رسمية إلى بريطانيا ولقائه كبار المسؤولين البريطانيين، وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الجمعة 22 نيسان (أبريل) 2022، إلى أربيل.

وكان رئيس الحكومة قد اُستقبل رسمياً من قبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزراء الخارجية، والداخلية، والدفاع، والتربية، والطاقة والتجارة، وعدد آخر من كبار المسؤولين البريطانيين.

وبحث رئيس الحكومة في لقاءاته، آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، كذلك استعرض سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة.

وفي لندن أيضاً، ألقى رئيس الحكومة كلمة في معهد (تشاتام هاوس) الشهير، وشارك في جلسة نقاشية تناول فيها العملية السياسية والوضع العام في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، وذلك بمشاركة عدد من الدبلوماسيين والباحثين والكتّاب ونخبة من الشخصيات البريطانية البارزة.

كما زار كل من رئيسي وزراء بريطانيا الأسبقين توني بلير وجون ميجر وكذلك السفير العراقي لدى بريطانيا محمد جعفر الصدر، رئيس الحكومة.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

البيشمركة تنفي مشاركتها في العمليات التركية عند حدود إقليم كوردستان
  23:29 2022/04/20
کوردستان

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير
  20:37 2022/04/20
کوردستان

الرئيس بارزاني: سيزول الانسداد إذا تيقنت الأطراف السياسية باستقلال قرارها الوطني
  19:40 2022/04/20
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف