بعد زيارة رسمية إلى بريطانيا.. رئيس حكومة إقليم كوردستان يصل إلى أربيل

أربيل (كوردستان 24)- بعد زيارة رسمية إلى بريطانيا ولقائه كبار المسؤولين البريطانيين، وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الجمعة 22 نيسان (أبريل) 2022، إلى أربيل.

وكان رئيس الحكومة قد اُستقبل رسمياً من قبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزراء الخارجية، والداخلية، والدفاع، والتربية، والطاقة والتجارة، وعدد آخر من كبار المسؤولين البريطانيين.

وبحث رئيس الحكومة في لقاءاته، آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، كذلك استعرض سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة.

وفي لندن أيضاً، ألقى رئيس الحكومة كلمة في معهد (تشاتام هاوس) الشهير، وشارك في جلسة نقاشية تناول فيها العملية السياسية والوضع العام في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، وذلك بمشاركة عدد من الدبلوماسيين والباحثين والكتّاب ونخبة من الشخصيات البريطانية البارزة.

كما زار كل من رئيسي وزراء بريطانيا الأسبقين توني بلير وجون ميجر وكذلك السفير العراقي لدى بريطانيا محمد جعفر الصدر، رئيس الحكومة.