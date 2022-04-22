أمن

واشنطن تبدي قلقها من الهجمات على مكاتب الأحزاب الكوردية في روجافا

"الترهيب والعنف لا مكان لهما في الخطاب السياسي"
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طالت الاعتداءات العديد من مقار الأحزاب الكوردية
طالت الاعتداءات العديد من مقار الأحزاب الكوردية
کوردستان سوريا روجافا

أربيل (كوردستان 24)- أعربت السفارة الأمريكية في سوريا الجمعة عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة على مكاتب المجلس الوطني الكوردي في روجافا. 

وقالت السفارة في بيان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الهجمات الأخيرة على العديد من مكاتب المجلس الوطني الكوردي في شمال شرق سوريا". 

وأضافت أن "الترهيب والعنف لا مكان لهما في الخطاب السياسي، ونحث جميع الأطراف على الانخراط سلميا في السعي للتوصل إلى قرارات تخدم الجميع".

وتعرضت مكاتب المجلس الوطني الكوردي والأحزاب الكوردية المنضوية في المجلس الوطني الكوردي لهجمات ممنهجة في الحسكة والدرباسية وكوباني وتل تمر وديريك.

وسبق أن دعا المجلس الوطني الكوردي الولايات المتحدة إلى الضغط على قيادة قوات سوريا الديمقراطية لوقف هذه الهجمات.

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