سیاسة

حيدر ششو: جهات عراقية داخل الحكومة تدعم حزب العمال الكوردستاني

"حزب العمال الكوردستاني لا يريد إحلال الأمن مطلقاً"
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قائد قوات إيزدخان حيدر ششو
قائد قوات إيزدخان حيدر ششو
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اتهم قائد قوات إيزدخان حيدر ششو اليوم الجمعة جهات عراقية عديدة داخل الحكومة الاتحادية بدعم حزب العمال الكوردستاني.

وقال ششو في مقابلة مع كوردستان 24، إن حزب العمال الكوردستاني ينفذ مخططات دول الجوار، مبيناً أن الحكومة العراقية تساعد حزب العمال الكوردستاني من جهة فيما تسمح لتركيا بتنفيذ عملياتها العسكرية من جهة أخرى.

وأضاف أن الحكومة العراقية وفي الوقت الذي تتحدث فيه عن تنفيذ اتفاق سنجار لتطبيع الوضع في المنطقة، إلا أنها تدعم حزب العمال الكوردستاني وتمنحه الفرصة وتسمح في الوقت عينه لتركيا بالتوغل داخل أراضي إقليم كوردستان.

وتابع "حزب العمال الكوردستاني لا يريد إحلال الأمن مطلقاً، وأينما حل فهو يهدف لزعزعة الاستقرار ولا يرغب بأن يستقر السكان، لأنه ينفذ مخططات دول الجوار".

وقال إن الذي يحصل لا يصب في مصلحة العراق ولا أهالي المنطقة.

 

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