القوات العراقية تطلق حملة عسكرية لملاحقة فلول داعش غربي البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت القوات العراقية اليوم السبت المرحلة الثانية من عملية (الإرادة الصلبة) لملاحقة فلول داعش غربي الأنبار ومنطقة الفرات الأوسط.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن العملية الجديدة تستهدف مواقع محددة في مناطق مختلفة "من خلال قوات محمولة جوا بالطائرات المروحية وتتضمن كمائن في عمق الصحراء".

وأضاف البيان أن هذه العملية "تأتي بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية، وفقاً لمعلومات دقيقة من قبل الوكالات الاستخبارية".